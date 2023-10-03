Суспільство

На Київщині шершні закусали чоловіка до смерті

3 Жовтня 2023 21:07
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поліція, київ

На Київщині 55-річний чоловік рубав дерево, з якого вилетіли шершні та скусали його на смерть.

Про це повідомили у поліції регіону.

2 жовтня мешканець села Антонів пішов до берега місцевої річки зрізати дерево. Коли дерево впало, і чоловік почав його розпилювати, з нього вилетіли шершні.

Через укуси комах чоловік помер на місці події.

У поліції закликають, у випадку виявлення кубел з небезпечними комахами, які можуть загрожувати життю чи здоров’ю, телефонувати рятувальникам за номерами спецліній “101” або “112” для їхнього знешкодження.


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