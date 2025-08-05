        Кримінал

        На Київщині п’яний водій збив двох дітей: суд обрав запобіжний захід

        Галина Шподарева
        5 Серпня 2025 19:41
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        Автівка, яка збила двох дітей на Київщині / Фото: ГУНП в Київській області
        Автівка, яка збила двох дітей на Київщині / Фото: ГУНП в Київській області

        У селищі Рокитне на Київщині нетверезий водій, попри судову заборону, сів за кермо й збив двох дівчат. Постраждалих доставили до лікарні, а водія затримали — йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

        Про це повідомили в ГУНП в Київській області.

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        3 серпня у селищі Рокитне 40-річний водій легковика Geely у стані сп’яніння скоїв наїзд на двох дівчат, віком 12 та 13 років. Постраждалих було госпіталізовано.

        За результатами медичного освідування у водія легковика виявлено 2,42 проміле алкоголю. Також правоохоронці зʼясували, що у квітні цього року суд позбавив чоловіка права керування транспортними засобами строком на пʼять років за низку адміністративних правопорушень, зокрема за керування транспортними засобами у стані спʼяніння.

        Правоохоронці затримали водія та повідомили йому про підозри за фактами порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, та в умисному невиконанні постанови суду, що набрала законної сили — ч. 2 ст. 286-1, ч. 1 ст. 382 ККУ.

        Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці.

        Обидві дівчини продовжують перебувати на лікуванні у медичному закладі.

        Затримання нетверезого водія на Київщині / Фото: ГУНП в Київській області

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