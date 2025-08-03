        Кримінал

        На Київщині нетверезий водій збив двох дітей – йому загрожує до 8 років ув’язнення

        Віктор Алєксєєв
        3 Серпня 2025 15:31
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        Нетверезий водій скоїв наїзд на двох малолітніх дітей / Фото Нацполіція
        Нетверезий водій скоїв наїзд на двох малолітніх дітей / Фото Нацполіція

        Про це повідомив Відділ комунікації поліції Київської області.

        Інцидент стався у селищі Рокитне: 40-річний чоловік, перебуваючи за кермом легкового автомобіля Geely, скоїв наїзд на двох дівчат віком 12 та 13 років, які йшли по узбіччю дороги у попутному напрямку. Обох дітей із травмами доправили до лікарні.

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        Як з’ясували поліцейські, водій перебував у стані алкогольного сп’яніння – тест показав 2,42 проміле.

        Крім того, у квітні цього року суд позбавив його права керування транспортними засобами строком на п’ять років за кермування в нетверезому стані. Незважаючи на це, чоловік продовжував сідати за кермо.

        Порушника затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу – порушення правил безпеки дорожнього руху в стані сп’яніння (ч. 2 ст. 286-1) та умисне невиконання судового рішення (ч. 1 ст. 382).


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