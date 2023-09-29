Кримінал

На Київщині двоє чоловіків сховали у себе ЗРК “Тор”, залишений окупантами

29 Вересня 2023 16:27
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поліція

Двоє колишніх членів добровольчого формування територіальної громади (ДФТГ) з Київщини зберігали у себе ЗРК «Тор», залишений окупантами, та ракети до нього. Тепер їм загрожує до 7 років за ґратами.

Про це повідомили поліція Київщини та Спецпрокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

За даними слідства, жителі Бориспільського району віком 38 та 45 років незаконно здобули та зберігали зенітно-ракетний комплекс та боєприпаси, які російські війська залишили під час бойових дій на території Чернігівської області.

Під час обшуків вилучили дві секції з 8 зенітними ракетами, які призначені для завдань протиповітряної та протиракетної оборони. За рішенням суду боєприпаси передано на потреби ЗСУ. Вартість ракет складає близько 30 мільйонів гривень. Знайдений раніше ЗРК також передали Силам оборони України.

Наразі обом фігурантам повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 ККУ — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. За цією статтею їм загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Щодо одного з підозрюваних вирішується питання про обрання запобіжного заходу, іншому вже призначили домашній арешт.


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