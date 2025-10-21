На Київщині діяла група псевдоекстрасенсів, які ошукували громадян, лякаючи “чорною міткою”

На Київщині викрито групу шахраїв, які під виглядом «допомоги відомих екстрасенсів» ошукували громадян. Про це повідомила Київська обласна прокуратура.
За даними слідства, організатори групи незаконно отримали доступ до клієнтських баз «екстрасенсів». Використовуючи вигадані імена з серіалу про провидицю та нібито контакти переможців «Битви екстрасенсів», вони телефонували громадянам і переконували у «магічній небезпеці» чи «чорній мітці» над їхнім домом.
Потерпілих змушували купувати «енергетично заряджені» амулети, прикраси та інші речі, які нібито мали «зняти порчу» або «захистити від заздрощів». У разі відмови шахраї погрожували «карою згори» або навіть смертю.
У межах кримінального провадження правоохоронці провели 23 обшуки у шести областях — Волинській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Львівській, Одеській та Харківській. Двом учасникам групи повідомлено про підозру особисто, ще трьом — заочно.