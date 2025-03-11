На Київщині ДБР викрило схему розкрадання пального у військовій частині

СпівробітникиДБР викрили посадовця військової частини на Київщині, який разом з іншими військовослужбовцями розкрадав пальне.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

За даними слідчих, посадовець вносив у шляхові листи завищені витрати пального, а залишки зберігав у гаражі та продавав. У такий спосіб з вересня 2024 року по березень 2025 року було викрадено 3 тисячі літрів дизпального та 2 тисячі літрів бензину, що завдало державі збитків на понад 300 тисяч гривень.

На Київщині ДБР викрило начальника служби логістики / Фото: ДБР

Під час обшуків у помешканні та на робочому місці посадовця вилучили документи, техніку, а також готівку – 63,3 тисячі доларів та 5,3 тисячі євро.

Начальнику служби логістики оголосили підозру у викраденні військового майна за попередньою змовою в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України). Йому загрожує до 15 років ув’язнення.