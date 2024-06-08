Суспільство

На KyivPride прийшли співробітники ТЦК
8 Червня 2024 17:17
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лгбт, тцк
KyivPride - 2021 / Фото RFE/RL

Працівники ТЦК приїхали сьогодні до місця ЛГБТ-вечірки, яку планували провести в київському арт-центрі Closer.

Про це повідомляє організація KyivPride, яка проводить у Києві “Марші рівності”.

Військкоми Подільського району “перевіряли документи у всіх присутніх і намагалися забрати чоловіків, які не мають необхідних документів, на проходження військово-лікарської комісії”.

Організатори впевнені, що “з-поміж усіх масових культурних та освітніх заходів, які сьогодні проводяться в Києві, представники ТЦК обрали для перевірки лише ЛГБТК+ подію”.

“Ми розцінюємо ці дії як цілеспрямований тиск на прайд-рух в Україні”, – йдеться в заяві. Повідомляється, що заплановані на сьогодні та завтра заходи KyivPride скасовувати не буде.


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