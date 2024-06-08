На KyivPride прийшли співробітники ТЦК

Працівники ТЦК приїхали сьогодні до місця ЛГБТ-вечірки, яку планували провести в київському арт-центрі Closer.

Про це повідомляє організація KyivPride, яка проводить у Києві “Марші рівності”.

Військкоми Подільського району “перевіряли документи у всіх присутніх і намагалися забрати чоловіків, які не мають необхідних документів, на проходження військово-лікарської комісії”.

Організатори впевнені, що “з-поміж усіх масових культурних та освітніх заходів, які сьогодні проводяться в Києві, представники ТЦК обрали для перевірки лише ЛГБТК+ подію”.

“Ми розцінюємо ці дії як цілеспрямований тиск на прайд-рух в Україні”, – йдеться в заяві. Повідомляється, що заплановані на сьогодні та завтра заходи KyivPride скасовувати не буде.