Суспільство

На Курщині ЗСУ захопили у полон 27 окупантів
16 Січня 2025 10:20
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Полонені росіяни на Курщині / Скриншот із відео ДШВ
Полонені росіяни на Курщині / Скриншот із відео ДШВ

Воїни Десантно-штурмових військ ЗС України разом з побратимами з інших підрозділів СОУ на території Курської області РФ під час бойових дій взяли у полон 27 російських солдатів.

Про це повідомили у Десантно-штурмових військах.

Полонені – офіцери, сержанти та солдати з мотострілецьких підрозділів, морської піхоти, повітряно-десантних військ та інших військових частин, представники різних регіонів Росії і тимчасово окупованого Севастополя.

“У скрутній бойовій ситуації вони зробили правильний вибір – добровільно склали зброю, що і врятувало їм життя”, – зазначили в ДШВ.

Всім пораненим відразу була надана перша медична допомога.


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На Курщині ЗСУ захопили у полон 27 окупантів
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