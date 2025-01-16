На Курщині ЗСУ захопили у полон 27 окупантів

Воїни Десантно-штурмових військ ЗС України разом з побратимами з інших підрозділів СОУ на території Курської області РФ під час бойових дій взяли у полон 27 російських солдатів.

Про це повідомили у Десантно-штурмових військах.

Полонені – офіцери, сержанти та солдати з мотострілецьких підрозділів, морської піхоти, повітряно-десантних військ та інших військових частин, представники різних регіонів Росії і тимчасово окупованого Севастополя.

“У скрутній бойовій ситуації вони зробили правильний вибір – добровільно склали зброю, що і врятувало їм життя”, – зазначили в ДШВ.

Всім пораненим відразу була надана перша медична допомога.