На Курщині воює ФСБ – ISW

ФСБ воює на Курщині РФ, координуючи бойові завдання з російськими військовими.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Російське опозиційне видання “Новая газета Европы” повідомило, що ідентифікувало військовослужбовця спецназу ФСБ, який загинув у боях у Курській області в серпні 2024 року, підтвердивши, що елементи спецназу ФСБ воюють у Курській області.

“Новая газета Европы” з посиланням на офіцера ФСБ повідомила, що ФСБ поставила перед спецназом, включаючи елементи груп “Альфа” і “Вимпел”, завдання виявити і знищити українські диверсійно-розвідувальні групи в Курській області.

Офіцер ФСБ заявив, що ці групи погано пристосовані для ведення комбінованих боїв із застосуванням важкої техніки проти регулярних збройних сил. Спецназ ФСБ зазвичай проводив контртерористичні операції проти невеликих терористичних груп і, ймовірно, не має достатньої підготовки та обладнання, необхідного для реагування на українські підрозділи, які проводять комбіновані атаки.

Інше джерело, близьке до російських спецслужб, повідомило “Новой газете в Европе”, що Центр спеціальних операцій ФСБ не має “спільного зв’язку” з російськими військовими частинами і що досі не існує спільного штабу для координації бойових завдань між ФСБ і російськими військовими.

Російський правитель Володимир Путін доручив ФСБ провести контртерористичну операцію в Бєлгородській, Брянській і Курській областях 9 серпня після початку української операції 6 серпня, але потім продовжив доручати дублюючі завдання Міністерству оборони (МО), ФСБ і Росгвардії Росії.

Кремль і російське військове командування намагалися створити злагоджену і ефективну структуру командування і управління щоб відреагувати на операцію у Курській області, і залишається незрозумілим, які обов’язки належать до компетенції контртерористичної операції ФСБ або Координаційної ради МО РФ.

За попередньою оцінкою ISW, дублювання завдань і слабкі структури, швидше за все, і надалі створюватимуть тертя між ФСБ і МО РФ.