Суспільство

На Курщині став зникати мобільний зв’язок
9 Серпня 2024 11:16
зв'язок
Ілюстративне фото / Freepik

Внаслідок бойових дій на Курщині та введення режиму НС у Курську почались перебої у роботі мереж операторів мобільного зв’язку.

Про це повідомляє російське видання “Коммерсант”.

Зазначається, що клієнти великих телеком-компаній РФ 8 серпня зіткнулися з труднощами під час з’єднання з абонентами в області, а в районах бойових зіткнень, зокрема Суджанському, зв’язок був відсутній.

Оператори зв’язку ситуацію не коментують, а експерти вважають, що проблеми наразі спричинені не технічними збоями.

Співрозмовник видання на телеком-ринку припускає, що перебої в роботі мережі пов’язані з глушінням сигналу владою РФ для “забезпечення безпеки”, а не з технічними проблемами.

Водночас російські державні відомства заявляли про масову DDoS-атаку.


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