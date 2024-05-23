Суспільство

На Куп’янському та Покровському напрямках не вщухають ворожі штурми, – Генштаб

23 Травня 2024 18:30
війна
Екіпаж БПМ Bradley 47 окремої механізованої бригади / Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Ворог продовжує активні наступальні дії на більшості напрямків. З початку поточної доби окупанти здійснили вже 53 спроби просунутись вперед. Найбільше – в смугах оборони військових частин на Куп’янському та Покровському напрямках.

Сили оборони України стримують натиск та дають рішучу відсіч штурмовим групам противника, повідомляється в зведенні Генштаба ЗСУ станом на 17:00 23 травня.

  • На Куп’янському напрямку російські окупанти вже 13 разів атакували наші оборонні рубежі. Вісім з цих атак ще тривають, в районах населених пунктів Стельмахівка, Твердохлібове, Дружелюбівка, Невське та Іванівка. Українські воїни не дають загарбникам нарощувати зусилля, тримають під вогневим контролем та виснажують наступальний потенціал противника. Ворожі втрати уточнюються.
  • На Краматорському напрямку загальна кількість бойових зіткнень на цей час складає шість. Українські воїни продовжують відбивати три ворожі штурми у районах населених пунктів Андріївка та Новий. Ситуація контрольована.
  • На Покровському напрямку точиться сім бойових зіткнень, зокрема на напрямках населених пунктів Калинове, Новоолександрівка та Сокіл. Загалом ворог здійснив уже 16 спроб покращити тактичне положення. Українські захисники жорстко перешкоджають окупантам.

Решта напрямків на даний час не мають суттєвих змін в обстановці.


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