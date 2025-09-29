На Куп’янському напрямку ЗСУ уразили два російські “Солнцепьоки” (відео)

Екіпажі 429-го окремого полку безпілотних систем “Ахіллес” виявили та завдали ударів по двох російських реактивних важких вогнеметних системах ТОС-1А “Солнцепьок”. Операцію було здійснено неподалік Куп’янська.

Про це повідомив командир полку “Ахіллес” Юрій Федоренко.

“Цією вогнеметною системою загарбники обстрілюють як позиції Сил оборони, так і українські населені пункти з метою їхнього руйнування та прориву”, — йдеться в повідомленні.

Реклама

Реклама

Вогнеметна система “Солнцепьок” — російська система озброєння для виведення з ладу легкоброньованої та автомобільної техніки, підпалу та руйнування будівель і споруд об’ємним вибухом, а також знищення живої сили противника, розташованої на відкритій місцевості та у фортифікаційних спорудах. Знищення відбувається шляхом впливу на ціль високої температури, осколків, ударної хвилі і надлишкового тиску, яке створюється при масовому застосуванні некерованих реактивних снарядів в термобаричному і димозапальному спорядженні.