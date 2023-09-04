Суспільство

На Куп’янському напрямку сили оборони відбивають по декілька російських атак за день, – Маляр

4 Вересня 2023 09:03
читать на русском →
війна, маляр

На Куп’янському напрямку наші сили оборони  відбивають по декілька ворожих атак за день і не дають ворогу просуватись вперед. Кількість  обстрілів з боку росіян залишається високою. Повідомляє заступник Міністра оборони Ганна Маляр.

На Лиманському напрямку противник веде безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки, Білогорівки Луганської області та продовжує перегрупування  військ.

На Бахмутському напрямку противник веде  обороні дії з метою стримування просування наших військ та безуспішно здійснює спроби відновити втрачене положення у районах Кліщіївки, Курдюмівки, Озарянівки Донецької області. В районі Кліщіївки маємо певні успіхи. Загалом звільнено під Бахмутом 47 кв.км. Протягом минулого тижня звільнена площа збільшена на 3 кв.км.

На Авдіївському, Мар’їнському напрямках противник зосереджував основні зусилля на наступі з метою покращення тактичного положення. Там ворог  безуспішно  наступав в районах Сєверне, Авдіївка, Мар’їнка, Красногорівка, Новомихайлівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник в обороні. Продовжує обстріли позицій наших підрозділів  та цивільних об’єктів у Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях, при цьому активно застосовував баражуючі боєприпаси Ланцет. 

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. В ході ведення наступальних дій сили оборони України мали успіх у напрямку Новоданилівка, Новопрокопівка. Закріплюються на досягнутих рубежах.

Ворог на півдні зазнає значних втрати в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
4 Вересня 2023 09:57

Резніков подав до Ради заяву про відставку
4 Вересня 2023 08:41

На Півдні та Сході було знищено 23 з 32 “шахедів”, – Повітряні Сили
4 Вересня 2023 08:16

ППО знищила на Дніпропетровщині шість ворожих дронів, є влучання
4 Вересня 2023 07:40

Сили оборони наступають на Мелітопольському напрямку, – Генштаб
4 Вересня 2023 07:26

Спецоперація ГУР “Синиця”: російський пілот розповів, як переганяв Мі-8 з Росії в Україну
Останні новини
усі новини

Думки

Олександр СОЛОНЬКО

Кожна посадка перекопана, все інше — заміновано. Ми робимо величезну роботу, щоб пробитися на півдні
Юрий САПРОНОВ

Харьковские нардепы должны, нет – обязаны не вылазить из Министерств, лоббируя Харьков
Александр КИРШ

Следующие выборы в Украине: Америке предложено определиться
Віталій ПОРТНИКОВ

Сакральна жертва
Юрій БУТУСОВ

Хто дасть оцінку контрактам Резнікова?
Александр КИРШ

Извините за мой французский, или Как грамотно посылать
усі думки