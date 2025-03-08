На Куп’янщині росіяни вбили мирного мешканця

За даними слідства, на які посилається Харківська обласна прокуратура, 8 березня близько 15:00 російська армія здійснила артилерійський обстріл селища Ківшарівка Купʼянського району.

Загинув 41-річний чоловік, який у цей час йшов по вулиці. Пошкоджено школу, житлові будинки.

“За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)”, – йдеться в повідомленні прокуратури.