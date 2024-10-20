На Кубі не вдається відновити систему енергопостачання

Мільйони кубинців, прокинувшись у неділю, виявили, що їхні будинки все ще залишаються без електрики після чергового часткового збою в електромережі, повідомляє Reuters.

Ця ситуація посилює кризу, що викликає питання про життєздатність зусиль уряду з відновлення електропостачання.

Лазаро Герра, головний чиновник з питань електропостачання країни, підтвердив часткове руйнування мережі в західних провінціях Куби, куди входить Гавана.

За словами Герри, технічні фахівці працюють над усуненням проблеми, але він не повідомив про терміни відновлення електропостачання в регіоні.

Гавана з майже двомільйонним населенням, схоже, повністю залишилася без електрики в неділю вранці, коли багато кубинців ставали в черги за субсидованими пайками.

Державне цифрове новинне видання CubaDebate повідомило, що найбільша електростанція країни, Antonio Guiteras, у неділю відновить роботу і почне робити свій внесок у відновлення енергопостачання.

Третій збій в електромережі, що стався в суботу, став серйозною перешкодою в зусиллях уряду щодо швидкого відновлення енергопостачання.

Водночас ураган «Оскар», що обрушився на північно-східну частину Куби в неділю, загрожує ще більше ускладнити плани уряду з відновлення енергопостачання.

Метеорологічна служба Куби попередила про «надзвичайно небезпечну ситуацію» на сході Куби. Весь регіон залишився без електрики і зв’язку через ураган, який до середини ранку досяг швидкості 161 км/год.

Національна електромережа Куби вперше дала збій близько полудня в п’ятницю після того, як найбільша електростанція острова відключилася, посіявши хаос. За повідомленнями державних ЗМІ, в суботу вранці мережа знову дала збій.

До початку вечора в суботу влада повідомила про деякий прогрес у відновленні електропостачання, а потім оголосила про ще один частковий збій у мережі.

«Процес відновлення електричної системи продовжує залишатися складним», – заявило міністерство енергетики Куби.

За даними групи моніторингу інтернету NetBlocks, у суботу на Кубі різко впав інтернет-трафік, оскільки через великі перебої з електрикою більшість жителів острова не змогли зарядити телефони і вийти в мережу.

«Мережеві дані показують, що Куба залишається практично без зв’язку, оскільки острів переживає друге загальнонаціональне вимкнення електрики», – заявила Netblocks у суботу.

Ще до збоїв у роботі електромереж, у п’ятницю, через гостру нестачу електрики, комуністичний уряд Куби був змушений відправити додому не найважливіших державних службовців і скасувати заняття в школах, щоб заощадити енергію.