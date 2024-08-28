На Краматорському напрямку збили російський Су-25 

На Краматорському напрямку зенітники ЗСУ збили штурмовик росіян Су-25.
Про це повідомляє ОСУВ “Хортиця” у Telegram, командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк у Telegram.
Дослівно: “На Краматорському напрямку наші військові збили російський літак Су-25, який намагався вести обстріли позицій підрозділів Сил оборони”.
Повідомляється, що воїни-зенітники 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу влучним пострілом із ПЗРК приземлили черговий Су-25.
“Відсьогодні в російській штурмовій авіації стало на один літак менше. Його уламки прикрашають донецькі пейзажі”, – зазначили військові.