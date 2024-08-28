Суспільство

На Краматорському напрямку збили російський Су-25 
28 Серпня 2024 08:26
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зсу, літак
СУ-25 / Вікіпедія

На Краматорському напрямку зенітники ЗСУ збили штурмовик росіян Су-25.

Про це повідомляє ОСУВ “Хортиця” у Telegram, командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк у Telegram.

Дослівно: “На Краматорському напрямку наші військові збили російський літак Су-25, який намагався вести обстріли позицій підрозділів Сил оборони”.

Повідомляється, що воїни-зенітники 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу влучним пострілом із ПЗРК приземлили черговий Су-25.

“Відсьогодні в російській штурмовій авіації стало на один літак менше. Його уламки прикрашають донецькі пейзажі”, – зазначили військові.


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На Краматорському напрямку збили російський Су-25 
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