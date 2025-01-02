Кримінал

На кордоні зі Словаччиною затримали ухилянтів, які маскувалися під залізничників
2 Січня 2025 18:06
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Прикордонники Чопського загону затримали двох жителів Кривого Рогу, які намагалися незаконно перейти українсько-словацький кордон. Спільно з ними були затримані ще двоє “переправників”.

Як розповіли у ДПСУ, “переправники”  вигадали нестандартну схему переправлення осіб призовного віку через кордон.

“Щоб “клієнти” дорогою не привертали увагу правоохоронців, ділки вирішили їх замаскувати під залізничників. Чоловіків вбрали у спецодяг працівників залізниці та світловідбиваючі жилети. Їм також дали інвентар – кирку і лопату та наказали ні з ким не розмовляти”, – йдеться у повідомленні.

Вони вдавали, що оглядають колії, аж доки таким чином не дійшли до лісу. Далі їхній шлях мав пролягати горами.

Проте, коли вони досягли загороджувального паркану, прикордонники затримали порушників разом з “переправниками”.

Чоловіки з киркою, лопатою та в спецодязі залізниці йшли в бік кордону зі Словаччиною / Фото: ДПСУ

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