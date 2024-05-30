На кордоні з Румунією впіймали 4 ухилянтів

Прикордонники зупинили авто з порушниками на кордоні з Румунією.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Прикордонники Чернівецького загону за 300 метрів від державного кордону зупинили легковий автомобіль. В ньому слідувало четверо чоловіків, всі – мешканці Чернівецької області.

Під час опитування затриманих стало відомо, що за онлайн маршрут до Румунії в обхід пунктів пропуску кожен з них заплатив організаторам по 4,5 тисячі євро.

Відносно порушників складені матеріали про адміністративне правопорушення.

В ході подальшої роботи прикордонники встановили дані організаторів нелегальної схеми, тривають їх пошуки.

До ЄРДР внесені відомості за статтею 332 Кримінального кодексу України.