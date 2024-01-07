Суспільство

На кордоні України стоять у черзі майже 60 автобусів

7 Січня 2024 10:47
читать на русском →
дпсу, кордон

На кордоні України станом на ранок неділі, 7 січня, у чергах на пунктах пропуску стоять 59 автобусів та 162 автомобіля.

Про це повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.

Людей також просять враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Найбільші черги традиційно фіксують на кордоні до Польщі:

  • “Ягодин” – 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • “Устилуг” – 15 л/а, 4 автобуси; (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • “Угринів” – 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • “Рава-Руська” – 8 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • “Грушів” – 30 л/а, 8 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • “Краківець” – 20 л/а, 16 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • “Шегині” – 35 л/а, 15 автобусів, 50 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • “Смільниця” – 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється).

Словаччина:

  • “Ужгород” – 10 л/а (пропуск пішоходів не здійснюється).

Угорщина:

  • “Тиса” – 20 л/а, 0 автобусів, (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • “Дзвінкове” – 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
  • “Косино” – 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
  • “Лужанка” – 12 л/а.

До Молдови та Румунії черги у пунктах пропуску відсутні.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
7 Січня 2024 09:36

У с. Рівному на місці зруйнованого будинку вилучили тіло загиблої дитини
7 Січня 2024 10:47

На кордоні України стоять у черзі майже 60 автобусів
7 Січня 2024 09:47

Bild: Російські дрони над базами бундесверу стежать, як навчаються українці
7 Січня 2024 09:27

FT: Теорії змови, репресії та підлабузництво визначають путінську Росію
7 Січня 2024 08:41

Сили ППО збили 21 із 28 дронів, які вночі атакували Україну
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Про Харків. Без прикрас
Юрий САПРОНОВ

Гітлер не руйнував історичний центр Харкова
Віталій ПОРТНИКОВ

Зарплат без допомоги не буде
Ігор ЧЕРНЯК

Суспільству потрібна справедливість
Леонід МАСЛОВ

Трохи про вбивство Зеленського
Ігор ЧЕРНЯК

Чи вже час всім разом нарешті почати *бошити?
усі думки