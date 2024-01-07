На кордоні України стоять у черзі майже 60 автобусів

На кордоні України станом на ранок неділі, 7 січня, у чергах на пунктах пропуску стоять 59 автобусів та 162 автомобіля.
Про це повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.
Людей також просять враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.
Найбільші черги традиційно фіксують на кордоні до Польщі:
- “Ягодин” – 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- “Устилуг” – 15 л/а, 4 автобуси; (пропуск пішоходів не здійснюється);
- “Угринів” – 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
- “Рава-Руська” – 8 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- “Грушів” – 30 л/а, 8 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- “Краківець” – 20 л/а, 16 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
- “Шегині” – 35 л/а, 15 автобусів, 50 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- “Смільниця” – 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється).
Словаччина:
- “Ужгород” – 10 л/а (пропуск пішоходів не здійснюється).
Угорщина:
- “Тиса” – 20 л/а, 0 автобусів, (пропуск пішоходів не здійснюється);
- “Дзвінкове” – 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
- “Косино” – 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
- “Лужанка” – 12 л/а.
До Молдови та Румунії черги у пунктах пропуску відсутні.