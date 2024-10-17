Кримінал

На кордоні із Молдовою затримали 19 нелегалів
17 Жовтня 2024 12:28
читать на русском →

Прикордонники Подільського загону затримали неподалік від кордону з Молдовою дві групи порушників, в одній було 8, в іншій – 11 чоловіків.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

“Охочі незаконно перетнути держрубіж звернулися за допомогою до організатора через телеграм-канал, де за 3-5 тисяч доларів США отримали онлайн-вказівки з навігації.

Згідно з вказівками адміна, чоловіки прибули до точки збору в Подільському районі та поділилися на дві групи, аби бути більш мобільними та найменш помітнішими прикордонникам. Усіх шанувальників пішої прогулянки затримали за декілька кілометрів до держрубежу”, – йдетсья у повідомленні.

За спробу незаконного перетинання державного кордону України щодо порушників складені адмінпротоколи за ч.2 ст.204-1 КУпАП “Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання кордону”.

На кордоні із Молдовою затримали 19 чоловіків / Фото: ДПСУ

Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
17 Жовтня 2024 16:23

Зеленський поговорив з Трампом щодо НАТО: наголосив на важливості вступу України до Альянсу
17 Жовтня 2024 16:12

Міністр МЗС Норвегії привітав План перемоги Зеленського 
17 Жовтня 2024 15:49

Окупанти атакувала рятувальників Сумщини  під час гасіння пожежі після прильоту 
17 Жовтня 2024 15:31

Залужний прокоментував План перемоги Зеленського
17 Жовтня 2024 14:53

10 тисяч солдатів армії КНДР хоче залучити РФ для участі у війні в Україні – Зеленський
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

“План Перемоги”?
Юрій БУТУСОВ

Є два шляхи проведення мобілізації
Костянтин НЕМІЧЕВ

РЕЙДИ ТЦК. Гарна чи погана ініціатива?
Павло КАЗАРІН

Курська операція — це історія про те, що саме не працює в диктатурах
Віталій ПОРТНИКОВ

Як Китай пропонує закінчити війну в Україні
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Китайський чинник
усі думки