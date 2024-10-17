На кордоні із Молдовою затримали 19 нелегалів

Прикордонники Подільського загону затримали неподалік від кордону з Молдовою дві групи порушників, в одній було 8, в іншій – 11 чоловіків.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

“Охочі незаконно перетнути держрубіж звернулися за допомогою до організатора через телеграм-канал, де за 3-5 тисяч доларів США отримали онлайн-вказівки з навігації.

Згідно з вказівками адміна, чоловіки прибули до точки збору в Подільському районі та поділилися на дві групи, аби бути більш мобільними та найменш помітнішими прикордонникам. Усіх шанувальників пішої прогулянки затримали за декілька кілометрів до держрубежу”, – йдетсья у повідомленні.

За спробу незаконного перетинання державного кордону України щодо порушників складені адмінпротоколи за ч.2 ст.204-1 КУпАП “Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання кордону”.