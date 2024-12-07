“На кону п’ять міст”: Фірсов про критичну ситуацію та запеклі бої на Донеччині

Військовослужбовець 109-го батальйону ЗСУ Єгор Фірсов назвав Часів Яр, Мирноград, Покровськ, Курахове та Торецьк найгарячішими точками бойових дій на Донеччині. Про це він розповів в ефірі телеканалу Еспресо.

«На нашій ділянці фронту ситуація дуже складна. Противник посилює тиск, використовує різну зброю, намагається обходити позиції ЗСУ, щоб прорватися до Костянтинівки через Торецьк. З іншого боку, окупанти рухаються через Часів Яр у тому ж напрямку. Неподалік Покровська ми фіксуємо накопичення їхніх сил, перекриваючи деякі маршрути дронами. Ворог явно планує посилити атаки на Покровськ. Запеклі бої тривають під Шевченковим, яке розташоване дуже близько до Покровська. Крім того, складна ситуація зберігається і в Кураховому», – зазначив Фірсов.

За його словами, на Донеччині триває активна фаза бойових дій. Ворог змінив тактику, концентруючи сили на окремих напрямках, а не розпорошуючи їх по всій лінії фронту.

«Дронів часто не вистачає через постійне використання – цілі з’являються і вдень, і вночі. Відчуття, що ворог іде ва-банк, кидаючи всі ресурси на кілька напрямків. Є 4–5 найгарячіших точок – Торецьк, Часів Яр, Курахове, Покровськ, Мирноград. Ми повинні розуміти, що на кону стоїть утримання цих п’яти міст. Для нас це критично, адже захист кожного міста коштував нам неймовірних зусиль, ресурсів, а головне – життя наших захисників», – наголосив військовий.

Фірсов підкреслив, що українське суспільство має усвідомлювати важливість цих позицій, навіть якщо на геополітичному рівні це може здаватися незначним.