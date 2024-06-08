На колаборанта, колишнього мера Куп’янська скоєно замах, він у критичному стані

7 червня у місті Старий Оскол на росії здійснено замах на зрадника України Геннадія Мацегору, який обіймав посаду міського голови Купʼянська Харківської області від партії опзж.

Про це повідомили в ГУР.

Мацегора у 2022 році добровільно пішов на повну співпрацю з російськими загарбниками.

Зокрема, у червні він підписав так званий протокол створення окупаційної Харківської адміністрації і публічно про це оголосив.

Після звільнення Купʼянська Мацегора утік з росіянами до бєлгородської області, де московські господарі приставили до Мацегори посилену охорону, яка, однак, не вберегла мера-колаборанта.

“Наразі московські лікарі вже другу добу поспіль намагаються завадити Мацегорі потрапити на кобзоновий концерт. Стан зрадника українського народу — критичний”, – йдеться у повідомленні.