Кримінал

На Кіровоградщині керівниця МСЕК вимагала хабар у паралізованого воїна ЗСУ
8 Листопада 2024 17:16
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корупція, сбу
Слідчі дії у кабінеті керівниці районної МСЕК / Фото: СБУ

Правоохоронці затримали на Кіровоградщині керівницю районної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), яка вимагала хабар від пораненого воїна ЗСУ.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Керівниця МСЕК, яка одночасно є депутаткою міськради, вимагала 2 тисячі доларів США за оформлення для паралізованого захисника другої групи інвалідності на пожиттєвій основі.

Як з’ясувало розслідування, військовий отримав тяжке поранення навесні 2023 року під час боїв за Часів Яр, коли уламки російської авіабомби призвели до паралічу лівої частини тіла. Попри це, керівниця МСЕК продовжувала вимагати хабар. 

Правоохоронці задокументували її злочинну діяльність і затримали “на гарячому”, коли вона отримала всю суму хабаря. Наразі триває розслідування, а зловмисниці загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.


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