На Кіровоградщині затримали агента ФСБ, який допомагав готувати авіаудари по Кропивницькому

На Кіровоградщині викрили 47-річного місцевого мешканця, який працював на російські спецслужби та допомагав готувати повітряної атаки по обласному центру 28 липня.

В результаті ворожих ударів за допомогою дронів-камікадзе “Шахед” було пошкоджено будівлі філармонії, університету та житлових будинків у центрі міста, нагадали в СБУ.

Реклама

“Після ворожої атаки по обласному центру фігурант “відзвітував” російському спецслужбісту про її наслідки для коригування повторних та підготовки нових обстрілів. Одночасно агент відстежував для окупантів напрямки переміщення вантажних ешелонів Сил оборони через територію регіону”, – йдеться у повідомленні.

Зловмисника затримали коли він облаштовував “відеопастку” поблизу залізничного об’єкта.

Затриманому повідомлено про підозру за статтею про державну зраду в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.