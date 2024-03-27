Суспільство

На Івано-Франківщині за неявку до ТЦК розшукують майже 40 тисяч військовозобов’язаних

27 Березня 2024 14:46
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мобілізація
Ілюстративне фото з відкритих джерел

У Івано-Франківській області розшукують 36 тисяч військовозобов’язаних, повідомив заступник начальника Івано-Франківського обласного ТЦК Роман Боднар в інтерв’ю виданню Західний курʼєр.

Ці дані містяться у системі Оберіг, туди надходять відомості з різних реєстрів, однак доступ до системи є лише у ТЦК та Прикордонної служби.

За словами Боднара, особа потрапляє у базу, якщо не прибула по повістці до ТЦК, не повідомила передбачені законом дані, або ухилилася від призову іншим способом.

Зазначається, що за 2024 рік в цю базу внесли ще три тисячі громадян.

“Тому не треба дивуватися, коли когось з військовозобов’язаних зупинили на вулиці, перевірили по базі Оберіг і відразу примусово доставили до ТЦК. Бо від початку війни тих, хто отримав повістку, не прибув до нас і думає, що його ніхто не буде шукати, дуже багато”, — наголосив Боднар.

Він також нагадав, що наразі в Україні явка до ТЦК за викликом є обов’язковою, а виклик “може здійснюватися в будь-який спосіб” та будь-де, зокрема у громадських закладах, на вулиці, на підприємстві, в транспорті та за адресою проживання.


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