Суспільство

На Харківщині окупанти поранили чоловіка

25 Червня 2023 09:00
26
читать на русском →
харків, обстріли

Протягом минулої доби ворог обстрілював прифронтові та прикордонні населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів області.

Про це написав очільник області Олег Синєгубов.

Зокрема, під вогнем російських окупантів перебували Червона Зоря, Ветеринарне, Козача Лопань, Огірцеве, Гатище, Красне Перше, Дворічна, Масютівка, Кислівка, Берестове та інші населені пункти. У с. Кругляківка Куп’янського району поранення зазнав 49-річний цивільний чоловік.

У м. Південне Харківського району хлопчик 7 років знайшов предмет схожий на патрон та вдарив ним по стіні. Внаслідок вибуху хлопчик отримав поранення та був госпіталізований.

Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 111 вибухонебезпечних предметів.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
25 Червня 2023 12:41
40

Пригожина можуть ліквідувати у Білорусі, – CNN
25 Червня 2023 09:38
90

Росіяни в Бердянську вбили двох підлітків-партизанів
24 Червня 2023 23:06
239

Кримінальну справу щодо Пригожина закриють, він піде у Білорусь, — Пєсков
24 Червня 2023 20:51
210

Пригожин заявив, що розвертає колони і йде у зворотному напрямку
24 Червня 2023 20:44
118

Сили оборони почали наступ одночасно на кількох напрямках, – Маляр
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

На деревню дедушке, или Украина — не Израиль и даже не Тайвань
Віталій ПОРТНИКОВ

И Шойгу боится потери Крыма
Александр КИРШ

Бабушки с планеты Украина, или Почему мы непобедимы
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Коронавирус. Прощай пандемия, привет эндемия!
Александр КИРШ

Реальное соотношение погибшихсо стороны Украины и мордора
Юрій ЛУЦЕНКО

Припиніть!
усі думки