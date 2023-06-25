На Харківщині окупанти поранили чоловіка

Протягом минулої доби ворог обстрілював прифронтові та прикордонні населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів області.

Про це написав очільник області Олег Синєгубов.

Зокрема, під вогнем російських окупантів перебували Червона Зоря, Ветеринарне, Козача Лопань, Огірцеве, Гатище, Красне Перше, Дворічна, Масютівка, Кислівка, Берестове та інші населені пункти. У с. Кругляківка Куп’янського району поранення зазнав 49-річний цивільний чоловік.

У м. Південне Харківського району хлопчик 7 років знайшов предмет схожий на патрон та вдарив ним по стіні. Внаслідок вибуху хлопчик отримав поранення та був госпіталізований.

Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 111 вибухонебезпечних предметів.