Суспільство

На Гребенщикова склали протокол про “дискредитацію” армії

18 Травня 2023 17:44
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росія

На поета та музиканта Бориса Гребенщикова склали протокол про «дискредитацію» армії (частина 1 стаття 20.3.3 КоАП). Інформація про це Медіазона виявила на сайті судів Москви.

Справу розгляне Тверський районний суд столиці, дату засідання наразі не призначено. Що саме спричинило складання протоколу, невідомо.

У січні депутат Держдуми від «Єдиної Росії» Султан Хамзаєв попросив Слідчий комітет перевірити слова Гребенщикова щодо сприяння тероризму та «дискредитації» армії. Як стверджує Хамзаєв, музикант в одному з інтерв’ю «заявив про направлення коштів на допомогу Україні, а також розкритикував дії РФ в Україні».

Влітку “Наше Радіо” відмовилося від випуску передачі Гребенщикова “Аеростат” після дзвінка з прокуратури. Раніше передачу зняли з ефірів на «Радіо Росія» та радіо «Культура», де вона виходила з 2005 року.


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