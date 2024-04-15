Економіка

На Хмельницькій АЕС почали будівництво двох енергоблоків за американською технологією Westinghouse

15 Квітня 2024 17:25
Презентація проєкту зі зведення енергоблоків ХАЕС-5 та ХАЕС-6 / Фото: Енергоатом

Енергоатом розпочав проєкт зі зведення енергоблоків ХАЕС-5 та ХАЕС-6 за технологією АР1000 Westinghouse на Хмельницькій АЕС.

Про це повідомляє пресслужба Енергоатома.

Блок №5 Хмельницькій атомній електростанції стане першим в Україні, зведеним за американською технологією АР1000. Особливість цієї технології полягає в можливості маневрування блоків. Це особливо корисно в нинішніх умовах, коли російсько-терористичні війська здійснюють удари по балансуючим генеруючим потужностям української енергетики.

Посол США в Україні Бріджит Брінк зазначила, що на тлі постійних обстрілів критичної інфраструктури Україна потребує більше енергетичних потужностей, і основний фокус зосереджений на атомній енергетиці, оскільки вона генерує понад 50% електроенергії в країні.

Згодом Хмельницька АЕС стане найпотужнішою у Європі. Зараз це звання має тимчасово захоплена Запорізька АЕС. Проте завдяки будівництву ХАЕС-5, ХАЕС-6, після запуску в експлуатацію двох нових блоків №3 та №4 тут, потужність ХАЕС перевищить потужність ЗАЕС, зазначив очільник Енергоатома Петро Котін.


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