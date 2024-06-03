Суспільство

На Хмельниччині потонули двоє підлітків

3 Червня 2024 07:30
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загиблі, хмельницький
Ілюстративне фото з відкритих джерел

На ставку у Хмельницькій області втопилися двоє підлітків 2010 і 2013 років народження.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Хмельницькій області.

“2 червня о 14:05 до рятувальників селища Ярмолинці надійшло повідомлення від працівників поліції, що в с. Сутківці Хмельницького району на місцевій водоймі, ймовірно, втопилися підлітки”.

У повідомленні рятувальники зазначають, що ще до їхнього прибуття медики дістали з води тіло хлопчика 2010 року народження та розпочали реанімаційні заходи, які не дали результату.

Окрім того, на місце події для пошуку іншого підлітка залучили водолазів ДСНС Хмельниччини. Вони обстежили акваторію ставка і підняли на поверхню тіло дівчинки 2013 року народження.

“Наразі обставини події встановлюють правоохоронці”, – додають у повідомленні надзвичайники.


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