        На Хмельниччині після обстрілу з-під завалів дістали тіло загиблого

        Галина Шподарева
        3 Вересня 2025 15:08
        Пошуки загиблого на місці обстрілу на Хмельниччині / Фото: Хмельницька ОВА
        Пошуки загиблого на місці обстрілу на Хмельниччині / Фото: Хмельницька ОВА

        Сьогодні, 3 вересня, вночі та вранці росіяни здійснили атаку на Хмельниччину. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинки, загинув чоловік.

        Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

        Встановлено особу загиблого — 40-річний місцевий житель під час ранкової атаки опинився на місці удару. Тіло загиблого вилучили з-під завалів рятувальники.

        За інформацією Хмельницької міської ради, внаслідок обстрілу вибито понад 50 вікон у навчальному закладі та понад 100 вікон у житлових будинках. Також є пошкодження на території комунального підприємства, пошкоджено нежитлові приміщення, знищені та пошкоджені приватні гаражі й автівки, а також комунальна інфраструктура та два тролейбуси. Крім того, в одному із сіл громади виникли проблеми з електропостачанням.

        Рятувальники на місці обстрілу на Хмельниччині / Фото: ДСНС

