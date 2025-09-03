На Хмельниччині після обстрілу з-під завалів дістали тіло загиблого

Сьогодні, 3 вересня, вночі та вранці росіяни здійснили атаку на Хмельниччину. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинки, загинув чоловік.

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Встановлено особу загиблого — 40-річний місцевий житель під час ранкової атаки опинився на місці удару. Тіло загиблого вилучили з-під завалів рятувальники.

За інформацією Хмельницької міської ради, внаслідок обстрілу вибито понад 50 вікон у навчальному закладі та понад 100 вікон у житлових будинках. Також є пошкодження на території комунального підприємства, пошкоджено нежитлові приміщення, знищені та пошкоджені приватні гаражі й автівки, а також комунальна інфраструктура та два тролейбуси. Крім того, в одному із сіл громади виникли проблеми з електропостачанням.