Суспільство

На Хмельниччині перекинувся пасажирський автобус із дітьми: загинула дитина
13 Серпня 2024 11:35
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дтп, хмельницький
ДТП на Хмельниччині / НПУ

На Хмельниччині поблизу села Вишнопіль перекинувся пасажирський автобус, в якому перебувало 19 дітей та четверо дорослих.

Про це повідомили у Нацполіції.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 13 серпня, о 07:45 на автодорозі Н-03 поблизу с. Вишнопіль Старокостянтинівської тергромади.

“Водій автобуса “ЛАЗ Лайнер” перевозив групу дітей у супроводі двох дорослих з селища Любар Житомирської області до с. Микуличин Івано-Франківської області. За попередніми даними, він не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу. Загалом в автобусі перебували 23 особи, з яких 19 дітей, двоє супроводжуючих групу дорослих та два водії. Попередньо, внаслідок ДТП загинула дванадцятирічна дівчинка та один дорослий. Кількість травмованих встановлюється. Усіх потерпілих госпіталізували”, – йдеться у повідомленні.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група. Також вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 статті 286 Кримінального кодексу України.

“Огляд місця події та документування наслідків ДТП тривають”, – додали у поліції.


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