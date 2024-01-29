Суспільство

На Хмельниччині чоловік замовив липові права і скаржився, що вони не відображаються у “Дії”

29 Січня 2024 18:17
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мвс, авто

До сервісного центру МВС звернувся чоловік із фальшивим водійським посвідченням. Його цікавило, чому липові права не відображаються в “Дії”.

Про це розповіли у Міністерстві внутрішніх справ.

Заявник розповів, що отримав права через інтернет і не проходив навчання в автошколі.

“Я сам із Хмельницької області, а от права наче робилися у Києві, а прийшли мені з Харкова. От така історія з ними. Що ви скажете мені за все це”, — писав чоловік у листуванні із сервісним центом.

У МВС зазначили, що єдиний законний спосіб отримати дійсне посвідчення водія вперше — це самостійно пройти два курси навчання в акредитованій автошколі та успішно скласти теоретичний та практичний іспити в сервісному центрі МВС.

Окрім того, за використання підроблених документів теж передбачено відповідальність за Кримінальним кодексом України.

На що чоловік зазначив, що спалить липове посвідчення та піде на навчання.


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