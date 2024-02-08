Суспільство

На Херсонщині ворожий дрон-камікадзе влучив у цивільне авто: є загиблі

8 Лютого 2024 17:54
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херсонщина, дрони
ворожий дрон-камікадзе влучив у цивільне авто / Херсонська обласна прокуратура

Унаслідок чергової ворожої атаки на Херсонщину двоє людей загинули, ще одна травмована – розпочато провадження.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура. 

«Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, 8 лютого близько 16:00 на автодорозі неподалік міста Берислав правоохоронці виявили палаючий автомобіль, всередині якого були тіла двох загиблих людей. Ймовірно у транспорт влучив дрон-камікадзе. Інші подробиці події встановлюються.

Також до лікарні доставлено 58-річного чоловіка, який зазнав травми внаслідок обстрілу Білозерської громади. У момент атаки чоловік намагався дістатися укриття.


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