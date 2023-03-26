Суспільство

На Херсонщині троє чоловіків підірвалися на російських мінах

26 Березня 2023 18:49
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херсон, міни, постраждалі

На Херсонщині двоє чоловіків, 25 та 18 років, підірвалися на російській міні. Один постраждалий втратив обидві ноги, інший отримав поранення грудної клітини та мінно-вибухові травми.

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

У Високопільській громаді на російській вибухівці підірвалися двоє мирних людей. У полі поблизу села Іванівка двоє чоловіків, 24 та 18 років, натрапили на російську міну. Вона здетонувала, через вибух місцеві жителі дістали тяжкі поранення. Один постраждалий втратив обидві ноги, інший отримав поранення грудної клітини та мінно-вибухові травми. Обох шпиталізували до лікарні у Кривому Розі.

Ще один нещасний випадок стався у полі поблизу села Іщенка. 25-річний житель області збирав “Лепестки”. Одна з мін здетонувала у нього в руках.

З пораненнями обох верхніх кінцівок та живота його шпиталізували до найближчого медзакладу. Для подальшого лікування чоловіка планують перевести до Кривого Рогу.


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