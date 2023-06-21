На Херсонщині ще 19 судекспертів перейшли на бік ворога

Встановлено ще дев’ятнадцять осіб – мешканців Херсонщини, які працюють судекспертами в незаконному правоохоронному органі російської влади. Деякі з фігурантів навіть отримали російські паспорти.

Про це повідомили в Нацполіції.

Більшість з них допомагає так званим «народним міліціонерам» «шити справи» проти українців з активною громадянською позицією. Ще троє осіб обійняли посади бухгалтера, завідувача канцелярії та начальника відділу матеріально-технічного забезпечення у псевдовідомстві.

Наразі прибічники «руского міра» захищають інтереси представників влади рф та отримують заробітну плату у російських рублях.