На Херсонщині росіяни двічі атакували рятувальників

Сьогодні вдень, 22 січня, армія РФ здійснила обстріл одного з мікрорайонів Херсона. Окупанти вдарили по надзвичайниках під час проведення ними аварійно-рятувальні роботи.

Про це повідомили в ДСНС Херсонської області.

Одного з рятувальників було травмовано, зараз йому надається допомога в лікувальному закладі. Також на місці події загорілась інженерна техніка ДСНС, яку вогнеборці загасили.

Водночас окупанти здійснили обстріл пожежно-рятувального підрозділу в селі Білозерка. Постраждалих серед особового складу немає, рятувальники знаходились в укритті. Пошкоджень зазнала будівля та дах підрозділу.