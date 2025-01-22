Суспільство

На Херсонщині росіяни двічі атакували рятувальників
22 Січня 2025 16:34
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Рятувальники на місці пожежі в Херсоні / Фото: ДСНС Херсонської області
Рятувальники на місці пожежі в Херсоні / Фото: ДСНС Херсонської області

Сьогодні вдень, 22 січня, армія РФ здійснила обстріл одного з мікрорайонів Херсона. Окупанти вдарили по надзвичайниках під час проведення ними аварійно-рятувальні роботи.

Про це повідомили в ДСНС Херсонської області.

Одного з рятувальників було травмовано, зараз йому надається допомога в лікувальному закладі. Також на місці події загорілась інженерна техніка ДСНС, яку вогнеборці загасили.

Водночас окупанти здійснили обстріл пожежно-рятувального підрозділу в селі Білозерка. Постраждалих серед особового складу немає, рятувальники знаходились в укритті. Пошкоджень зазнала будівля та дах підрозділу.

Окупанти обстріляли підрозділи ДСНС на Херсонщині / Фото: ДСНС Херсонської області

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