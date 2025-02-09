Кримінал

На Херсонщині поранено п’ятеро людей, серед них дитина та поліцейський зі службовою собакою
9 Лютого 2025 12:54
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У населених пунктах Херсонщині пошкоджень зазнали 36 об’єктів / Фото Нацполіція
У населених пунктах Херсонщині пошкоджень зазнали 36 об’єктів / Фото Нацполіція

Армія країни-агресора продовжує терор мирного населення правобережжя Херсонщини. Минулої доби по житлових кварталах війська рф били з реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів та БпЛА. Під вогнем противника перебували Херсон, Антонівка, Білозерка, Садове, Велетенське, Зеленівка, Благовіщенське, Придніпровське, Понятівка, Берислав, Новоберислав, Новорайськ, Гаврилівка та Михайлівка.

Про це повідомили в поліції Херсонської області.

У населених пунктах пошкоджень зазнали 36 об’єктів: чотири багатоквартирні та 24 приватні будинки, три автомобілі, приміщення банку, заводи, будівлі коледжу та університету.

З самого ранку окупанти вдарили з реактивних систем залпового вогню по Центральному району обласного центру. Внаслідок обстрілу отримали поранення двоє жінок 33 та 57 років та 11-річний хлопчик. У всіх мінно-вибухові травми, контузії та гостра реакція на стрес, потерпілих доправили до лікарні. Пошкоджень зазнали щонайменше сім приватних та два багатоквартирні будинки, будівлі двох заводів, приміщення банку, а також університет та коледж. Після обіду війська рф обстріляли з артилерії вже район старого центру, пошкоджень зазнав багатоквартирний будинок.

У Дніпровському районі Херсона окупанти вдарили FPV-дроном біля блокпосту. Постраждав 33-річний херсонський поліцейський-кінолог разом зі службовою собакою. Правоохоронця з вибуховою травмою, уламковими пораненнями рук та обличчя доправили до лікарні, а пса з уламковими пораненнями – до ветеринарної клініки. Також через скид вибухівки у цьому районі пошкоджень зазнав цивільний автомобіль.

Вдень внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено багатоквартирний та чотири приватні будинки в Корабельному районі міста.

Через скиди боєприпасів з БпЛА зазнали пошкоджень приватні будинки в Новобериславі й Велетенському. А в Антонівці внаслідок дронової атаки пошкоджено цивільній автомобіль.

З артилерії російська армія била по Благовіщенському, в результаті чого мінно-вибухову травму та контузію отримала 56-річна місцева жителька. У селищі пошкоджень зазнали три приватні будинки.

Артилерійським вогнем пошкоджено два приватні будинки й у Білозерці.

На місцях обстрілів слідчо-оперативні групи поліції збирали речові докази та документували наслідки ворожих атак із боку окупаційних військ рф.


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