На Херсонщині поранено 13 людей, серед постраждалих – медичні працівники та поліцейський

Минулої доби від ворожих атак потерпали Херсон і населені пункти Херсонщини, повідомили в поліції Херсонщини.

Російські удари спричинили пошкодження 27 об’єктів: багатоквартирного та 14 приватних будинків, адмінбудівлі, ліцею, об’єктів критичної інфраструктури, п’яти господарських споруд, складського приміщення.

Вдень військові рф із артилерії обстріляли Микільське. Один зі снарядів влучив по території приватного домоволодіння, де травмувався 54-річний чоловік. Він отримав вибухову травму й уламкові поранення ніг.

У Томиній Балці 56-річний місцевий житель на присадибній ділянці наступив на вибухонебезпечний предмет. Внаслідок детонації чоловік отримав мінно-вибухову травму й травматичну ампутацію ноги. На жаль, від отриманих ушкоджень він помер у лікарні.

Вранці під артилерійським вогнем противника перебувала центральна частина Херсона. Через удари ворога постраждали двоє чоловіків віком 40 та 52 роки. Старшого постраждалого ушпиталили з вибуховою травмою, уламковими пораненнями попереку та переломом ребра. У молодшого чоловіка діагностували контузію. Зазнали пошкоджень адміністративна будівля та багатоквартирний будинок.

У Корабельному районі окупанти атакували з дрона житловий будинок. Внаслідок скиду вибухівки постраждала 45-річна жінка, яка перебувала в оселі. У неї діагностували контузію, вибухову та черепно-мозкову травми.

Від артилерійських обстрілів потерпав мікрорайон «Корабел», там вкотре пошкоджено будівлю ліцею.

Ввечері російські військові вдарили з артилерії по Дніпровському району. Один зі снарядів влучив на територію приватного домоволодіння, де травмувалася 73-річна жінка. У неї мінно-вибухова травма, уламкові поранення голови, рук та ніг. Також постраждала 51-річна жінка, в будинок якої теж влучив ворожий снаряд. Її ушпиталили з мінно-вибуховою травмою.

Медична допомога знадобилася трьом працівникам херсонської лікарні, які постраждали через артобстріл медичного закладу в центральній частині міста. Двоє 47-річних жінок та 28-річний чоловік дістали вибухові травми й контузії.

Також по медичну допомогу звернулися троє жителів Берислава, які постраждали через скид вибухівки з дрона. У чоловіків віком 62, 63 та 68 років діагностували мінно-вибухові травми й контузії.

По медичну допомогу звернувся і 22-річний працівник поліції, який постраждав через атаку ударним дроном по автомобілю в Білозерці. У правоохоронця діагностували мінно-вибухову травму й контузію.

На місцях російських ударів працювали профільні служби, які документують та усувають наслідки атак.