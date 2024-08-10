Політика

На Харківському напрямку ворог перегруповує сили і проводить внутрішню ротацію
10 Серпня 2024 10:20
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харків
Ілюстративне фото / Фото ОТУ “Харків”

На ранок 10 серпня 2024 року на Харківському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала, окупанти продовжують атакувати позиції Сил оборони України.

Про це повідомляє ОТУ “Харків”.

У Вовчанську ворог в рамках підготовки до проведення штурмових дій здійснив перегрупування штурмових груп 153-го танкового полку, а також проводить внутрішню ротацію особового складу в підрозділах 138-ї окремої мотострілецької бригади.
Разом з тим, на напрямку Козача Лопань – Золочів противник наростив кількість застосування розвідувальних БпЛА, ймовірно з метою пошуку наших підрозділів.

Протягом минулої доби відбулося 4 бойові зіткнення в районі Вовчанська.

Вже від початку цієї доби наші підрозділи відбивають одну штурмову дію окупантів на цьому напрямку.


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