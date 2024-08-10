На Харківському напрямку ворог перегруповує сили і проводить внутрішню ротацію

На ранок 10 серпня 2024 року на Харківському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала, окупанти продовжують атакувати позиції Сил оборони України.

Про це повідомляє ОТУ “Харків”.

У Вовчанську ворог в рамках підготовки до проведення штурмових дій здійснив перегрупування штурмових груп 153-го танкового полку, а також проводить внутрішню ротацію особового складу в підрозділах 138-ї окремої мотострілецької бригади.

Разом з тим, на напрямку Козача Лопань – Золочів противник наростив кількість застосування розвідувальних БпЛА, ймовірно з метою пошуку наших підрозділів.

Протягом минулої доби відбулося 4 бойові зіткнення в районі Вовчанська.

Вже від початку цієї доби наші підрозділи відбивають одну штурмову дію окупантів на цьому напрямку.