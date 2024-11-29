Економіка

На Харківщини подовжили програму територіальної оборони
29 Листопада 2024 07:23
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армія
Ілюстративне фото / 113 окрема бригада Сил територіальної оборони

На 29-й сесії Харківської облради 28 листопада подовжили програму територіальної оборони області на 2025 рік, затверджену ще у 2022 році.  

Як повідомили в облраді, програма зосереджуватиметься на підготовці населення до національного спротиву, будівництві фортифікаційних споруд та підтримці підрозділів територіальної оборони.  

Загалом на реалізацію програми у 2025 році передбачено 1,31 мільярда гривень. Основні напрями витрат:  

  • Потреби підрозділів тероборони: закупівля матеріалів, обладнання, засобів зв’язку, техніки та спорядження — 100 мільйонів гривень.  
  • Матеріально-технічне забезпечення: закупівля обладнання, медичних засобів, харчів — 800 мільйонів гривень.  
  • Будівництво фортифікаційних споруд: облаштування оборонних рубежів і загороджень, закупівля будівельних матеріалів та проведення експертиз — 400 мільйонів гривень.  
  • Робота обласного центру підготовки населення до національного спротиву — 11,5 мільйона гривень.  

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