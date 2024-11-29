На Харківщини подовжили програму територіальної оборони

На 29-й сесії Харківської облради 28 листопада подовжили програму територіальної оборони області на 2025 рік, затверджену ще у 2022 році.

Як повідомили в облраді, програма зосереджуватиметься на підготовці населення до національного спротиву, будівництві фортифікаційних споруд та підтримці підрозділів територіальної оборони.

Загалом на реалізацію програми у 2025 році передбачено 1,31 мільярда гривень. Основні напрями витрат: