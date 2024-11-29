На Харківщини подовжили програму територіальної оборони

На 29-й сесії Харківської облради 28 листопада подовжили програму територіальної оборони області на 2025 рік, затверджену ще у 2022 році.
Як повідомили в облраді, програма зосереджуватиметься на підготовці населення до національного спротиву, будівництві фортифікаційних споруд та підтримці підрозділів територіальної оборони.
Загалом на реалізацію програми у 2025 році передбачено 1,31 мільярда гривень. Основні напрями витрат:
- Потреби підрозділів тероборони: закупівля матеріалів, обладнання, засобів зв’язку, техніки та спорядження — 100 мільйонів гривень.
- Матеріально-технічне забезпечення: закупівля обладнання, медичних засобів, харчів — 800 мільйонів гривень.
- Будівництво фортифікаційних споруд: облаштування оборонних рубежів і загороджень, закупівля будівельних матеріалів та проведення експертиз — 400 мільйонів гривень.
- Робота обласного центру підготовки населення до національного спротиву — 11,5 мільйона гривень.