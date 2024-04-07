На Харківщині знеструмлено 410 тисяч абонентів – Міненерго

На Харківщині зранку застосовуються графіки аварійних відключень, знеструмлено 410 тисяч абонентів. Про це овідомили в Міненерго.

“Через бойові дії пошкоджено повітряну лінію, знеструмлено 534 абоненти. Тривають відновлювальні роботи”, – зазначається у телеграм-каналі міністерства.

Повідомляється також, що внаслідок пошкоджень газорозподільних мереж у Харкові від газопостачання відключено 27 споживачів.

“У м. Куп’янськ невідомі особи перекрили засувки на розподільному газопроводі середнього тиску. Припинено газопостачання 14,7 тисячі абонентів у 9 населених пунктах”, – йдеться в повідомленні.