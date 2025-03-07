На Харківщині жінка загинула під час спалювання трави біля будинку

7 березня у селі Новопокровка Чугуївського району Харківської області загинула 87-річна жінка. Встановлено, що пенсіонерка випалювала траву біля будинку й втратила свідомість.

Про це повідомили в ДСНС Харківщини.

Тіло загиблої знайшли місцеві жителі на згарищі.

“Зі слів свідків, жінка спалювала суху траву та сміття навколо своєї садиби, але втратила контроль над ситуацією, опинилась в осередку пожежі і втратила свідомість”, – розповіли в ДСНС.

Протягом чотирьох годин рятувальники ДСНС боролися з пожежею, яка охопила гектар болотистої місцевості.