Суспільство

На Харківщині жінка загинула під час спалювання трави біля будинку
7 Березня 2025 17:23
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У Харківській області на пожежі загинула жінка / Фото: ДСНС
У Харківській області на пожежі загинула жінка / Фото: ДСНС

7 березня у селі Новопокровка Чугуївського району Харківської області загинула 87-річна жінка. Встановлено, що пенсіонерка випалювала траву біля будинку й втратила свідомість.

Про це повідомили в ДСНС Харківщини.

Тіло загиблої знайшли місцеві жителі на згарищі.

“Зі слів свідків, жінка спалювала суху траву та сміття навколо своєї садиби, але втратила контроль над ситуацією, опинилась в осередку пожежі і втратила свідомість”, – розповіли в ДСНС.

Протягом чотирьох годин рятувальники ДСНС боролися з пожежею, яка охопила гектар болотистої місцевості.

На Харківщині внаслідок пожежі загинула жінка / Фото: ДСНС

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