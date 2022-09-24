Кримінал

На Харківщині затримано зрадника-поліціянта

24 Вересня 2022 14:07
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На Харківщині затримано зрадника, який під час окупації Ізюма займав керівну посаду у псевдополіції.

Як повідомили в обласній прокуратурі, досудовим розслідуванням встановлено, що під час окупації м. Ізюм експоліціянт добровільно перейшов на бік ворога. Колишній правоохоронець прийняв пропозицію представників РФ і обійняв посаду «дільничного інспектора поліції» у так званому «Ізюмському районному управлінні поліції Харківської області». Згодом за допомогу окупантам він отримав «підвищення» та став «начальником відділу дільничних інспекторів».

У липні зрадник разом з російськими військовими та бойовиками «ЛНР» приїхав до своїх колишніх колег та забрав у них трудові книжки.

Після деокупації Харківщини чоловік намагався втекти, але завдяки злагодженій та скоординованій роботі правоохоронців 23 вересня його було затримано.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури 43-річному колишньому поліцейському з м. Ізюм повідомлено про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану.


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