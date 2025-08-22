На Харківщині затримали залізничника-агента ФСБ

На Харківщині викрили чергового російського агента — ним виявився 48-річний інженер-монтажник місцевої філії “Укрзалізниці”. Він шпигував за ешелонами Сил оборони, повідомляє СБУ.

Чоловік збирав розвіддані під час ремонту колій. Під виглядом виконання робіт він відстежував рух військових ешелонів, фіксував кількість, маршрути та види озброєнь.

Крім того, агент на Google-картах позначав оборонні лінії та інші позиції українських військ. Усі зібрані дані він передавав через месенджер своєму російському куратору, особу якого вже встановила СБУ.

Отриману інформацію окупанти планували використати для підготовки нових ракетних та дронових ударів по Харківщини.

Під час обшуку у нього вилучили смартфон із анонімним чатом для зв’язку з російськими спецслужбами.

Затриманому оголошено підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.