Кримінал

На Харківщині затримали підлітків, які вчинили диверсію на залізниці, підпалили військову автівку та адмінбудівлю
7 Березня 2025 16:00
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Один із затриманих на Харківщині неповнолітніх диверсантів / Фото: СБУ
Один із затриманих на Харківщині неповнолітніх диверсантів / Фото: СБУ

СБУ та Нацполіція затримали дві групи паліїв, які на замовлення РФ вчинили диверсію на залізниці, спалили військову автівку та адмінбудівлю на Харківщині.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними слідства, до підривної діяльності причетні троє юнаків і дівчина у віці від 14 до 16 років, які мешкають і навчаються у сусідніх населених пунктах. Двоє з цих юнаків є рідними братами. Встановлено, що палії діяли у складі двох окремих агентурних груп ФСБ.

Перша група підпалила релейну шафу залізниці, розташовану в Берестинському районі.

“Це критично важливе обладнання Укрзалізниці забезпечувало роботу автоматики і слугувало для безпеки руху залізничного транспорту. Диверсанти ломом зламали металеві двері шафи, облили її технологічну частину легкозаймистою сумішшю і підпалили”, – розповіли в СБУ

Також зловмисники спалили службовий автомобіль ЗСУ, який проходив техогляд після виконання завдань на східному фронті.

Друга група вибила вікно у місцевій сільраді, облила підвіконня установи легкозаймистою сумішшю та підпалила її.

За даними СБУ, окупанти завербували молодиків через Телеграм-канали з пошуку «легких грошей», що підконтрольні ворожій спецслужбі.

Затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • диверсія, вчинена в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб;
  • умисне знищення чужого майна шляхом підпалу, вчинене за попередньою змовою групою осіб;
  • перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період.
СБУ Затримала чотирьох неповнолітніх диверсантів на Харківщині / Фото: СБУ

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