На Харківщині затримали підлітків, які вчинили диверсію на залізниці, підпалили військову автівку та адмінбудівлю

СБУ та Нацполіція затримали дві групи паліїв, які на замовлення РФ вчинили диверсію на залізниці, спалили військову автівку та адмінбудівлю на Харківщині.
Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.
За даними слідства, до підривної діяльності причетні троє юнаків і дівчина у віці від 14 до 16 років, які мешкають і навчаються у сусідніх населених пунктах. Двоє з цих юнаків є рідними братами. Встановлено, що палії діяли у складі двох окремих агентурних груп ФСБ.
Перша група підпалила релейну шафу залізниці, розташовану в Берестинському районі.
“Це критично важливе обладнання Укрзалізниці забезпечувало роботу автоматики і слугувало для безпеки руху залізничного транспорту. Диверсанти ломом зламали металеві двері шафи, облили її технологічну частину легкозаймистою сумішшю і підпалили”, – розповіли в СБУ
Також зловмисники спалили службовий автомобіль ЗСУ, який проходив техогляд після виконання завдань на східному фронті.
Друга група вибила вікно у місцевій сільраді, облила підвіконня установи легкозаймистою сумішшю та підпалила її.
За даними СБУ, окупанти завербували молодиків через Телеграм-канали з пошуку «легких грошей», що підконтрольні ворожій спецслужбі.
Затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України:
- диверсія, вчинена в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб;
- умисне знищення чужого майна шляхом підпалу, вчинене за попередньою змовою групою осіб;
- перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період.