На Харківщині затримали медсестру моргу за обкрадання тіл загиблих захисників

На Харківщині працівницю моргу підозрюють у крадіжках особистих речей загиблих українських військових. Жінка систематично привласнювала прикраси та телефони, а частину обручок зрізала з пальців загиблих і здавала в ломбард.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Реклама

Реклама

До правоохоронців звернулася дружина полеглого захисника, яка, отримавши тіло чоловіка з моргу, помітила зникнення його обручки. Жінка зазначила, що перед передачею тіла до моргу прикраса мала бути на місці.

“Під час слідства було встановлено, що до зникнення обручки причетна молодша медична сестра Чугуївського відділення ДСУ “Харківське обласне бюро судово-медичної експертизи”. Вона систематично привласнювала особисті речі загиблих воїнів”, — йдеться в повідомленні прокуратури.

За даними слідства, підозрювана викрадала мобільні телефони, ланцюжки, обручки тощо. Деякі кільця вона зрізала з пальців загиблих за допомогою інструментів. Надалі ці речі жінка здавала до ломбардів в обмін на готівку.

Під час обшуку правоохоронці вилучили велику кількість ювелірних виробів та квитанції з ломбардів.

Правоохоронці встановлюють інших потерпілих та перевіряють причетність інших працівників моргу до скоєних злочинів.

Жінці повідомлено про підозру у крадіжці, вчиненій повторно, в умовах воєнного стану, та у незаконному заволодінні предметом, що знаходився на тілі померлого з корисливих мотивів (ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 297 КК України). Прокурори у суді клопотатимуть про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.