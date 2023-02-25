Харків

На Харківщині затримали колаборанта, який під час окупації фабрикував справи проти українців

25 Лютого 2023 12:40
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харків, СБУ, зрадник

СБУ затримала колаборанта, який під час окупації Куп’янська влаштувався «експертом» до МВС РФ і фабрикував справи проти українців.

Зловмисником виявився мешканець Куп’янська, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських загарбників. Під час окупації міста він добровільно пішов на співпрацю з ворогом і влаштувався до створеного агресором «управління внутрішніх справ».

Там його призначили «експертом» у складі «експертно-криміналістичного відділення» окупаційного органу. На цій посаді він брав участь у фабрикуванні справ проти учасників руху опору в регіоні.

Для цього використовував «підкинуті» потерпілим «речові докази» для оформлення необхідних рашистам «експертних висновків». За це колаборант щомісяця одержував «зарплату» у російських рублях.

Після звільнення міста зловмисник переховувався від правосуддя в одному з місцевих приватних будинків.

Наразі зрадник перебуває під вартою. Йому загрожує покарання до 15 років ув’язнення.


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