На Харківщині затримали колаборанта, який під час окупації фабрикував справи проти українців

СБУ затримала колаборанта, який під час окупації Куп’янська влаштувався «експертом» до МВС РФ і фабрикував справи проти українців.

Зловмисником виявився мешканець Куп’янська, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських загарбників. Під час окупації міста він добровільно пішов на співпрацю з ворогом і влаштувався до створеного агресором «управління внутрішніх справ».

Там його призначили «експертом» у складі «експертно-криміналістичного відділення» окупаційного органу. На цій посаді він брав участь у фабрикуванні справ проти учасників руху опору в регіоні.

Для цього використовував «підкинуті» потерпілим «речові докази» для оформлення необхідних рашистам «експертних висновків». За це колаборант щомісяця одержував «зарплату» у російських рублях.

Після звільнення міста зловмисник переховувався від правосуддя в одному з місцевих приватних будинків.

Наразі зрадник перебуває під вартою. Йому загрожує покарання до 15 років ув’язнення.