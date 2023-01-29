На Харківщині затримали чоловіків, які систематично крали дизельне пальне з підприємства

На Харківщині працівники поліції викрили групу осіб, які займалися крадіжкою паливно-мастильних матеріалів з державного підприємства.

Свій “бізнес” 9 співробітників підприємства розпочали ще у вересні 2022 року. Щодня вони крали від 100 до 300 літрів дизельного пального, а потім продавали його 4 постійним клієнтам по 40 гривень за літр.

На даний час встановлюється сума завданої матеріальної шкоди державі.

29 січня працівники правоохоронці провели 15 санкціонованих обшуків і вилучили близько 5 тонн дизельного пального.

За вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.