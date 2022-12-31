На Харківщині затримали чоловіка за вбивство пенсіонерки

30 грудня в селі Литвинівка в приватному домоволодінні виявлено тіло жінки з тілесними ушкодженнями у вигляді колото-різаної рани в області шиї. Загиблою виявилася 80-річна місцева мешканка.

Поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний 53-річний чоловік. Під час спільного розпивання спиртних напоїв він завдав жінці смертельні тілесні ушкодження ножем. Як з’ясувалось, зловмисник був раніше судимий за тяжкі злочини. Тепер йому загрожує від 7 до 15 років.

Зловмисник затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину.