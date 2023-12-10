Суспільство

На Харківщині зареєстровано 13 випадків гепатиту А, влада запевняє, що усе під контролем

10 Грудня 2023 14:55
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інфекція

Епідемічна ситуація щодо захворюваності на вірусний гепатит А в регіоні контрольована. На цьому під час брифінгу в Офіційному Медіацентрі наголосила заступниця начальника Харківської ОВА Олена Логвинова.

«Станом на 8 грудня на Харківщині зареєстровано 13 поодиноких випадків інфікування вірусом гепатиту А. У минулому році впродовж аналогічного періоду було зафіксовано 11 випадків», – наголосила Олена Логвинова.

Заступниця генерального директора з епідеміологічних та санітарно-гігієнічних питань Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб Неля Новіцька зауважила, що основними профілактичними заходами розповсюдження вірусного гепатиту А є дотримання правил особистої гігієни, використання питної води перевіреної якості, дотримання режимів приготування та зберігання харчових продуктів і готових страв.

Зокрема, необхідно:

  • мити руки з милом перед приготуванням та вживанням їжі, після кожного відвідування туалету, поїздок у громадському транспорті;
  • використовувати для пиття, приготування їжі питну фасовану або кип’ячену воду, яку слід кип’ятити не менше 5 хв.;
  • обов’язково перед вживанням ретельно мити та обдавати окропом овочі, фрукти, ягоди та зелень;
  • не вживати продукти, придбані на стихійних ринках.

Враховуючи ризики, пов’язані з вірусним гепатитом А, протоколом регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в області затверджено «Комплексний план заходів щодо недопущення виникнення епідускладнень з вірусного гепатиту А». Так, передбачено підготувати заклади охорони здоров’я до обстеження та лікування хворих та проведення комплексу протиепідемічних заходів в осередках у разі реєстрації випадків вірусного гепатиту А та при виникненні спалаху.


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